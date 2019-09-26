Телеканал "112 Украина" лишили лицензии на вещание

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензии телеканал "112 Украина". Команда медиаресурса назвала эти действия незаконными и не собирается прекращать вещание.

По данным регулятора, "телеканал систематически нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений". Нарушения не были исправлены, поэтому к "112 Украина" было решено применить "самую жесткую санкцию".

Впрочем, речь идет о приостановке цифрового эфирного телевидения, которое смотрят владельцы приставок. По кабельному ТВ телеканал пока будет доступен, передает издание Strana.ua.

По некоторым данным, нападки на "112 Украина" ведутся с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в период нахождения у власти Петра Порошенко.

Напомним, что в 2018 году регулятор не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. Однако в октябре Окружной административный суд Киева запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция. Впрочем, в сентябре этого года Шестой апелляционный админсуд постановил, что Нацсовет может отозвать лицензии у "112 Украина".