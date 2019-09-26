Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слушания в комитете по разведке палаты представителей из-за его телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Конгрессмены 26 сентября на протяжении нескольких часов по этому поводу допрашивали и.о. директора Национальной разведки Джозефа Магуайра.

"То, что демократы делают в этой стране, - это позор", - коротко прокомментировал ситуацию хозяин Белого дома, которого цитирует телекомпания BBC. По словам американского лидера, его оппоненты из Демократической партии предчувствуют грядущее поражение на президентских выборах в 2020 году, в связи с чем придумывают нелицеприятные истории.

Напомним, что в ходе состоявшихся 25 июля телефонных переговоров Дональд Трамп пытался убедить своего украинского коллегу Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний является вероятным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Демократы намерены представить это как попытку оказать влияние на американские выборы и грозят Трампу импичментом.