Треть гипермаркетов "Карусель" станут "Перекрестками"

Компания X5 Retail Group решила трансформировать сеть гипермаркетов "Карусель". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Треть гипермаркетов, 34 магазина, передадут под управление "Перекрестка", переделав в супермаркеты большого формата. И этот процесс предполагается завершить к началу 2021 года.

К 2022 году планируют закрыть 20 магазинов "Карусель". Еще 34 гипермаркета так и останутся под названием "Карусель", а их менеджеры будут пилотировать разные улучшения и анализировать перспективы.

Изменения требуются, чтобы "сконцентрироваться на "магазинах у дома" и супермаркетах, которые более востребованы среди покупателей".