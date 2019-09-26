Ученые: Тысячелетия назад детей кормили молоком из бутылок

Ученые сообщили об обнаружении остатков молока нечеловеческого происхождения внутри древних глиняных мисок с носиками, найденных в могилах бронзового и железного веков в немецкой Баварии. Они представляют собой разновидность глиняной посуды, которая впервые появилась в эпоху неолита, когда европейцы переходили от охоты к аграрной деятельности и животноводству.

"Только, когда люди начали приручать животных, молоко стало доступным для кормления или отлучения детей от груди", - заявила руководитель группы исследователей, археолог Джули Данн из Бристольского университета. Самые ранние примеры изящных сосудов с фигурками животных, из которых кормили детей, датируются периодом более 7000 лет до нашей эры.

"Я могу только представить, как маленькому доисторическому ребенку давали молоко из одного из таких сосудов и смеялись. Эти сосуды просто забавные. Они как маленькие игрушки", - сказала Данн, добавив, что емкости, вероятно, изображают неких "мифических животных", а не реалистично изображают какой-либо конкретный тип существа. Ранее ученые предполагали, что керамика такого типа - маленькие полые сосуды с длинными узкими носиками - использовалась для питания больных или пожилых людей.

Исследователи отметили, что молекулы молока, которые они идентифицировали с помощью химического и изотопного анализа, происходили из семейства жвачных, которые включают овец, коз и коров. "Это первый случай, когда мы смогли определить типы продуктов, которыми кормили доисторических детей", - сказала Данн.

По словам Сиан Хэлкроу, биоархеолога из Университета Отаго в Новой Зеландии, открытие может помочь объяснить, что стояло за крупным доисторическим бэби-бумом в эпоху неолита. Она уточнила, что доисторические люди, скорее всего, сознательно умеренно и медленно добавляли животное молоко в рацион детей, так как, если бы младенцы были полностью переведены с кормления человеческим молоком на молоко животных, "это могло бы быть чрезвычайно вредным" для их иммунной системы и питания.

Кроме того, доисторические люди сталкивались с острой проблемой антисанитарии и эти емкости было трудно очистить из-за отсутствия чистой воды и имевшейся проблемы в том, как попасть в крошечные носики. "Их было бы очень вредно использовать постоянно и тем самым вводить всевозможные микробы в рацион ребенка", - заключила исследователь.