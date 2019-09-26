Уголовное дело возбудили против латыша, подозреваемого в реабилитации нацизма

Центральный аппарат Следственного комитета официально объявил о возбуждении уголовного дела против гражданина Латвии, ветерана "Латышского легиона СС". Этого человека СК России подозревает в реабилитации нацизма. Дело находится в производстве Главного следственного управления СК России. Фигуранта расследования зовут Висвалдис Лацис.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко. В 2017 году ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал в городе Риге книгу "Латышский легион в свете истины". Лацис - бывший участник этого легиона. В книге он в превосходной степени отзывается о "карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Таким образом автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав Латышского легиона СС полицейскими батальонами".

Петренко говорит, что по версии следствия, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм Трибунала.

Следственный комитет напомнил, что по приговору Международного военного трибунала организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности: эти подразделения были замешаны в широко распространенных убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с ним на оккупированных территориях. Организация СС признана преступной, при этом невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в преступной деятельности.

В 1943 и 1944 годах на оккупированной территории СССР формированиями, входившими в Латышский легион СС, проводились карательные операции, известные как "Зимнее волшебство" и "Праздник весны". Эти факты достоверно подтверждаются историческими документами и показаниями свидетелей. Латышскими полицейскими батальонами были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей, что в соответствии со статьей 6 Устава Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

Светлана Петренко подчеркнула, работа Следственного комитета по расследованию уголовных дел о реабилитации нацизма на фоне постоянных попыток переписать историю сегодня особенно важна и актуальна.

- Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку, сказала официальный представитель ведомства.