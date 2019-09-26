Ушел из жизни бывший президент Франции Жак Ширак

В полдень Агентство Франс Пресс принесло трагическую весть: на 87-году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак. "Он угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", - такие слова Фредерика Сала-Бару, зятя Ширака, мужа его дочери Клод, привело агентство.

"Гигантом политической жизни страны", "выдающимся государственным деятелем" назвала Жака Ширака влиятельная столичная газета "Фигаро", и в этом нет никакого преувеличения. Более того, как свидетельствуют многочисленные опросы, Ширак, пробывший в Елисейском дворце два срока, оставался для подавляющего большинства французов самым популярным политиком. За годы его президентства с 1995-го по 2007-й был реализован ряд социально значимых реформ, отменена обязательная воинская повинность, предприняты шаги по санации государственных финансов, включая сокращение государственного долга. Он также признал ответственность французских властей за парижские репрессии против евреев в годы Второй мировой войны.

Политик деголлевской школы Ширак активно защищал национальные интересы на международной арене, а в 2003 году выступил вместе с Россией и Германией против инициированной США военной операции в Ираке, чем вызвал гнев Вашингтона.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье скромного банковского служащего, который благодаря упорству, сильному характеру и интеллекту поднялся по социальной лестнице до советника по финансовым вопросам одного из столпов довоенной авиационной промышленности Франции Анри Потеза.

Особую любовь юный Ширак питал к Пушкину и даже перевел на французский часть "Евгения Онегина"

Хотя в свое время единомышленники Ширака утверждали, что он примкнул к голлистскому движению в ранней юности, сам Жак Ширак неоднократно их поправлял, уточняя, что его политический выбор определился позже. Это подтверждают некоторые факты биографии будущего президента. Так, когда в разгар "холодной войны" не без поддержки СССР в мире развернулось антиядерное массовое движение за подписание "Стокгольмского воззвания", юный Ширак не только сам поставил под ним свою подпись, но и активно предлагал это сделать прохожим на парижских улицах.

Выбор в пользу генерала Шарля де Голля Жак Ширак сделал в 1962 году, когда вступил в ряды его партии "Союз для новой республики", впоследствии неоднократно менявшей свое название. Обладающий яркой харизмой и неиссякаемой энергией, из-за чего его порой называли "бульдозером", Ширак сделал головокружительную карьеру. Неоднократно избирался в парламент, назначался на министерские должности, а вплоть до победы на президентских выборах 1995 года возглавлял в течение 18 лет парижскую мэрию.

Выдающийся французский политик всегда питал большую симпатию к России, о чем не так давно "РГ" поведала Елена Перру, проработавшая девять лет в Елисейском дворце в качестве одного из его советников. По ее рассказу, еще юношей Жак Ширак часто посещал музей восточных искусств Гиме, что в 16-м округе Парижа, где познакомился с русским эмигрантом, в прошлом дипломатом Владимиром Белановичем, который предложил ему овладеть русским языком. Вот и получилось, что вместе с языком Жак Ширак благодаря усилиям экс-дипломата впитал в себя русскую культуру и хранил дружбу с учителем до самой его кончины. Как подчеркивал Ширак, Беланович "открыл для него русскую душу, привязанность к которой сохранил навсегда". Особую любовь юный Ширак питал к Пушкину и даже перевел на французский часть "Евгения Онегина".

Став президентом, Жак Ширак неоднократно приезжал в Россию. Причем, как подчеркнула Елена Перру, особо уважительные и доверительные отношения у него сложились с российским коллегой Владимиром Путиным. По ее словам, оба - подлинные патриоты своих стран, и что немаловажно, у обоих исторический взгляд на происходящие события в мире.

Жак Ширак был первым иностранным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за "большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции". В 2008 году Жаку Шираку была присуждена российская Государственная премия в области гуманитарной деятельности.

Комментарий

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский:

"Мне памятна встреча в Елисейском дворце в марте 2005 года, когда президент Франции Жак Ширак с президентом России Владимиром Путиным очень тепло принимали делегацию российских писателей во время проведения Парижского книжного салона. Жак Ширак запомнился ярким человеком, который питал искреннюю любовь к русской литературе и лично трудился над переводом "Евгения Онегина" на французский язык".

Подготовила Мария Воронова

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"