Правительством РФ утвержден перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях.

Скорее всего скоро мы перестанем видеть на улицах городов полусонных обезьянок, голубей и змей, которых бойкие фотографы суют в руки прохожим. А также тревожиться по поводу того, в каких условиях проводят свое нерабочее время эти "фотомодели", считает главный специалист зооветотдела компании Росгосцирк Олег Цапко.

Принятый перечень, по его словам, "укрепит позиции ответственных и компетентных компаний, работающих с животными, и отсечет недобросовестных предпринимателей".

Пока по закону использовать животных в качестве артистов, статистов, моделей и других культурно-зрелищных целей можно только в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях. Пункт о неиспользовании животных там, где не надо, воодушевляет работников зоопарка. Профессионалам тяжело наблюдать повсеместный бум контактных зооуголков в торговых центрах и других не приспособленных для проживания животных местах. "К самой идее контактных зоопарков мы относимся нормально, - пояснила "РГ" ситуацию пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина, - у нас тоже есть такая зона, там козочки, их можно погладить, потрогать, но у нас они работают посменно с выходными и отпускными. Но главное не это. В торговых центрах нет жизненно важного условия , нет ультрафиолета, отсутствие которого гибельно для животных, какими бы компанейскими они ни были. И специальные лампы, которые иногда устанавливаются, - это не выход, звери должны гулять. И у них должен быть выбор - погулять или побыть в помещении".

Принятый перечень случаев предусматривают ситуации, когда животных для зрелищных целей можно будет использовать за пределами специально предназначенных для этого зданий или мест их содержания. Таких дополнений семь. Кони, львы, тигры, собаки и прочие представители фауны могут работать "на стороне", если они принимают участие в официальных церемониях и праздниках, снимаются в кино и рекламе участвуют в производстве телепередач и спортивных соревнованиях. Возможно и использование животных в мероприятиях научной, образовательной и просветительской направленности.

И конечно же запрет не коснется гастролей для обитателей цирков и зоотеатров. "Это часть цирковой жизни, без этого она немыслима. Животные к ней привыкли, было бы очень обидно лишиться ее. И по сути это значило бы разрушить цирк", - прокомментировал "РГ" ситуацию Эдгард Запашный. Он же заметил, что перечень соответствует здравому смыслу и в нем нет перегибов.