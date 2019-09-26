В эти выходные в Сочи пройдет этап "Формулы-1" ВТБ Гран-при России-2019

В пятницу на "Сочи Автодроме" в Олимпийском парке пройдут первые тренировочные сессии в рамках этапа "Формулы-1" ВТБ Гран-при России-2019. Квалификация состоится в субботу, ну а главный старт запланирован на 14.00 по московскому времени в воскресенье.

Несмотря на то что формально программа гоночного уик-энда начнется в пятницу тренировочными заездами, в Олимпийском парке было людно уже накануне с утра. И это неудивительно: не каждый день для свободного доступа открывают пит-лейн, специальный участок трассы, где располагаются гаражи, или, как говорят в "Королевских гонках", боксы с болидами. По сути, для простых смертных это единственная возможность увидеть жизнь команд изнутри: как механики собирают и разбирают машины, как они репетируют слаженность работы на пит-стопе.

Ожидаемо, самое большое столпотворение у боксов под номерами с 6-го по 11-й. Именно здесь квартируют болиды "Мерседеса" и "Феррари", самых мощных и популярных "конюшен" нынешней "Формулы". Эти две команды доминируют и на протяжении пяти лет проведения гонок на "Сочи Автодроме". Из разыгранных за все время 15 подиумных мест только два занимали пилоты не из "Мерседеса" и "Феррари". Вот только о равенстве между этими командами речи не идет. Потому что все пять предыдущих Гран-при России выигрывали только пилоты немецкой команды. В особенности в этом преуспел британец Льюис Хэмилтон, побеждавший в Сочи больше всех, а именно три раза.

Другое дело, что Льюис, выигравший восемь этапов из 15 в этом сезоне и уверенно возглавляющий общий зачет, в последних гонках сбавил темп, как и "Мерседес" в целом. В итоге предыдущие три гонки остались за пилотами "Феррари". И итальянская команда, за которую помимо Себастьяна Феттеля выступает Шарль Леклер, наверняка попытается прервать гегемонию "серебряных стрел, как еще называют "Мерседес" в Сочи. Тем более, тот же Феттель не скрывает своей симпатии к трассе в Олимпийском парке.

Успешнее всех на "Сочи Автодроме" выступают гонщики "Мерседеса" и "Феррари". Они фавориты и сейчас

- Это что-то совершенно особенное - мчаться мимо Олимпийского стадиона и площади для награждений, используемых для зимних Олимпийских игр. Поэтому этот этап определенно уникален с точки зрения его организации, - делился впечатлениями Себастьян.

Много людей толпится сейчас и у бокса "Торо Россо", где механики возятся с болидом российского пилота Даниила Квята. Для многих наличие своего гонщика в "Формуле-1" - главный стимул следить за "Большими призами". Хотя после этапа в Германии, где Квят стал третьим, чемпионат для россиянина складывается непросто. Последняя гонка в Сингапуре и вовсе ознаменовалась для Даниила столкновением с финном Кими Райкконеном, но и без этого ЧП наш пилот провел, пожалуй, худший этап в нынешнем сезоне и занял 15-е место. Попутно Квяту постоянно приходится проходить тест на психологическую устойчивость. Сначала в более сильную по техническому потенциалу команду "Ред Булл" был переведен тайский напарник Дани Александер Албон, хотя в чемпионате Квят выступает не хуже. А затем руководитель системы "Ред Булл", в которую входит и "Торо Россо", Гельмут Марко заявил, что российский пилот вообще не рассматривается в качестве кандидата на переход в старшую команду на следующий сезон.

Еще один удар Квяту придется принять уже на "Сочи Автодроме". Глава "Торо Россо" Франц Тост уже объявил, что на болиде россиянина в очередной раз поменяют силовую установку. А поскольку лимит подобных манипуляций, установленный регламентом, на машине Даниила уже превышен, Квят будет наказан стартом в гонки с последних рядов. Впрочем, от нашего гонщика все равно ждут удачного выступления на домашней трассе. Тем более что, по прогнозам, в день гонки не исключен дождь, который запросто может внести в происходящее на "Сочи Автодроме" элемент непредсказуемости. Да и в Германии, где Квят попал на пьедестал, погода была дождливой. "Если будем рисковать, как в Германии, погодные условия окажутся подходящими, а у нас сложится все идеально, то можно на что-то рассчитывать", - уверен россиянин.

Где будем смотреть

Матч ТВ

28 сентября, суббота

15.00 Квалификация. Прямая трансляция

29 сентября, воскресенье

14.00 Гран-при России. Прямая трансляция