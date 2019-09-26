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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 18:05
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают. И выяснили, что только две из них действительно имеют смысл для прогнозирования погоды, но только в краткосрочной перспективе. Так, как рассказал Вильфанд, если солнце красное во время захода, то следующий день действительно будет погожим, как и подмечали наши предки. А если небесное светило белесое, то будут дожди на следующий день.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Метеоролог объяснил, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект.

Вторая работающая примета касается птиц. Если ласточки или любые другие птички летают низко, то это обычно к дождю. Вильфанд объяснил это следующим образом: когда влажность воздуха велика, то у мошкары намокают крылышки. Поэтому ласточки и вынуждены снижаться, чтобы питаться.

В целом сейчас синоптики могут с точностью до 99,9 процента предсказать прогноз погоды на три дня. Долгосрочные прогнозы погоды оправдываются на 70-80 процентов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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