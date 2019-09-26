В Госдуме поддержали идею запрета на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ

Бывшим сотрудникам органов безопасности (ФСБ) смогут запрещать выезд за рубеж на срок до пяти лет. Законопроект об этом поддержал профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Документу предстоит первое чтение. Согласно законопроекту, срок возможного ограничения составит до 5 лет. Прописываются и основания для возможного введения такого ограничения.

Один из авторов, глава комитета Василий Пискарев, аргументировал необходимость предложенной нормы.

- Имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности, - пояснил он.

В связи с этим, продолжил парламентарий, необходимо принять меры, "чтобы их защитить".