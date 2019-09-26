В Госдуме предложили разрешить онлайн-торговлю БАДами

В Госдуме готовится ко второму чтению правительственный законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Депутаты предлагают ряд поправок - в частности, о том, чтобы дать возможность продавать дистанционно не только лекарства, но БАДы и медизделия. Еще одна мера направлена на снижение цен на препараты.

Об этом стало известно на заседании межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан.

Как сообщил ее руководитель, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, уже подготовлены и направлены в профильный комитет Госдумы по охране здоровья поправки ко второму чтению правительственного законопроекта.

Предложения членов межфракционной группы были обобщены представителем той же фракции Сергеем Боярским.

В версию, предложенную правительством, предлагается внести ряд правок.

- Там, например, не было БАДов и сопутствующих медицинских товаров, - уточнил Боярский - Мы их включили, то есть предлагаем разрешить розничную торговлю ими через интернет.

Кроме того, депутаты собираются добавить в законопроект возможность торговли дистанционно не только компаниям, у которых есть розничная аптечная лицензия, но и оптовикам.

- Таким образом, мы рассчитываем усилить конкуренцию на рынке и в какой-то степени даже снизить цены на некоторые препараты, - заявил парламентарий.

Он уточнил, что без контроля эта сфера не останется. Уполномоченный орган будет следить за тем, чтобы компании имели в интернете только одну площадку для торговли лекарствами, БАДами и сопутствующими медицинскими изделиями, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

В законопроекте кабмина пока что идет речь только о безрецептурных препаратах. Однако в рабочую группу поступают предложения рассмотреть возможность пошагового внедрения интернет-торговли и препаратами, выдаваемыми по рецепту врача. Например, депутаты предложили провести эксперимент в Москве, дав при этом возможность правительству оперативно изымать из такого оборота лекарственные средства, которые они посчитают опасными для распространения дистанционно.

Консультации будут продолжены. Вопрос о поэтапном переходе к торговле через интернет рецептурными лекарствами будет обсужден дополнительно.

Завершая заседание, Андрей Исаев сообщил, что одним законом об интернет-торговле не решить целый комплекс проблем, связанных с ценами на лекарства, с ограниченностью выбора препаратов. Поэтому, по его словам, потребуется принятие закона, регулирующего аптечную деятельность, обсудить условия получения лицензии, запрет бонусов и т.п. В срок 15 октября ФАС должна внести на рассмотрение в Госдуму предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке.