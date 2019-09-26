В Кремле заявили о самодостаточности Минских соглашений

Минские договоренности - основополагающий документ для внутриукраинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно сравнивать с чем угодно Минские соглашения. Это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ, - сказал журналистам Песков. - Единственный документ, под которым стоят подписи и стран гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик".

"Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать Минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях", - заключил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что Минские соглашения можно сравнить с "планом Козака" по урегулированию в Приднестровье. Задавший вопрос украинский журналист сослался на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. План Козака подразумевает урегулирование в Приднестровье через федерализацию Молдавии.