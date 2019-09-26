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Текст:   Екатерина Ясакова 
23:51 26.09.2019
Российская газета - Столичный выпуск № 217(7975)

Эскроу в каждый дом

В Минстрое оценили переход на проектное финансирование

Из 118,2 миллиона квадратных метров жилья, которые строятся сегодня в стране, лишь 18,4 миллиона приходится на проекты, реализующиеся с использованием эскроу-счетов. Таковы результаты реформы долевого строительства.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Еще 70,7 миллиона квадратных метров составляют проекты, по которым средства дольщиков могут привлекаться без использования эскроу-счетов. Об этом заявил глава минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства. По его словам, в законодательстве еще есть что усовершенствовать. Например, требуется прописать условия приобретения жилья за бюджетный счет с использованием эскроу-счетов.

Он сообщил, что показатели объема ввода жилой недвижимости, заложенные в нацпроект "Жилье и городская среда" на 2019-2021 годы, могут быть скорректированы. "Была предложена и поддержана цифра в 75,6 миллиона квадратных метров на 2019, 2020 и 2021 годы. Я думаю, что где-то в этих параметрах мы и будем находи ться", - сказал он журналистам.

Фото: Pixabay
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Ипотечная ставка пока не соответствует плану нацпроекта, по которому по итогам 2019 года она должна быть ниже 10 процентов, а именно - 8,9 процента, а к 2024 году она должна опуститься до 7,9 процента.

На коллегии также стало известно, что минстрой внес изменения в нормативно-технические документы по проектированию социальных объектов. Так, теперь предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. По словам Якушева, сейчас высота школьных зданий не может превышать четырех этажей (такие правила действуют с 1 сентября 2011 года). "При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее - не выше второго)", - отметил министр. Кроме того, требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в случаях, когда площадь земельного участка была меньше норматива. Своды правил требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. По словам Якушева, в условиях сложившейся застройки это сделать невозможно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ведомство удовлетворило их просьбы изменить ситуацию. Изменения вступят в силу через полгода.

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