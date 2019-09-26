В Москве появилось место для "Первого свидания"

Больше не надо ломать голову, куда пригласить девушку на первое свидание. В столице появилась еще одна "точка", где оно не просто пройдет хорошо, но и будут сглажены все неловкие моменты, которые обычно присутствуют при первой встрече. Причем, говорить ничего не придется. Просто следите за партнером (партнершей). Главное, чтобы он (она) обладали хорошим чувством юмора. Если же при просмотре нового мюзикла "Первое свидание", который теперь идет на одной из наших основных "мюзикловых сцен" - в театре МДМ - приглашенный ни разу не улыбнется, серьезно подумайте, а стоит ли с ним продолжать отношения. Если не попытается подпевать или двигать ногами и руками в такт музыке - призадумайтесь также. Наверное, что-то с ними "пошло не так".

На самом деле на мюзикл "Первое свидание" лучше приходить сразу после того, как познакомились в "Тиндере" или на других сайтах и приложениях для знакомств. Это, конечно, шутка. Но если появитесь в театре за час до начала, то успеете выпить шампанское и за легкими закусками начать разговор. От привычного фойе в МДМ осталась одна огромная люстра наверху. Все переделали в большой зал, "усыпанный" столиками для двоих. Если свидание у вас не первое, тоже не страшно. Пока вы смотрите новый мюзикл, перед вашим мысленным взором пронесутся все предыдущие отношения. И как же приятно будет узнать, что многое в них испытали не вы один (одна).

А на тот случай, если вы придете в театр в одиночку - всегда есть шанс, что за ваш столик подсядет… хотя бы артист нового мюзикла. Потому что весь он происходит в том же самом пространстве, где сидят зрители. Такая форма называется site-specific. И, думается, она сильно повлияла на то, что театральные компании "Фэнси Шоу" и "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева решили привезти эту бродвейскую постановку в Россию, и сделать ее местную версию. Но не только это. Например, издание Broadway World отозвалось о постановке "Жизненно, с юмором!". Какие еще аргументы нужны, чтобы привезти в Россию такой спектакль, который будет понятен всем.

Немного истории. Мировая премьера мюзикла "Первое свидание" состоялась в Сиэтле в 2012 году, а уже через полгода остроумная романтическая комедия появилась на Бродвее. История от сценариста сериала "Сплетница" Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера (авторы Disney) уже покорила Соединенные Штаты, Японию, Австралию, Великобританию, страны Латинской Америки и другие. Но везде этот спектакль ставили традиционно - на театральной сцене. А у нас - другое дело. И, если бы не существовало термина site-specific, можно было бы просто сказать, что мюзикл "интерактивный".

Сюжет постановки можно было уже понять из всего сказанного выше. Пара встречается на первом свидании в кафе. Кажется, что нет более не подходящих друг другу людей. Он - "ботан", она - "оторва", которой нравятся только плохие парни. Однако оба одиноки, а шансов встретить свою половинку все меньше.

… К нам скоро придет фильм Ноа Баумбаха "Брачная история". В нем - а это, несомненно, одна из лучших картин этого года - показано, как на двух любящих влияют люди, которые их окружают, а также - предрассудки, суеверия, обстоятельства… Все эти "демоны" любви. "Ангелы" и "Демоны" первых свиданий - вот что показано в бродвейском, а теперь уже российском мюзикле. Первое впечатление, поиск темы для разговора. "Спасительный звонок" - через 20 минут после начала встречи, чтобы был повод сбежать. Какие запретные темы и слова? Какую еду заказать? И, главное, кто должен оплатить счет?

Что в голове у парочки? Родственники, друзья, психотерапевты, с их советами и штампами. Целый ворох условностей. Мюзикл выигрышен тем, что все эти "картинки" оживают на сцене в отдельных номерах. "Первое свидание" - просто находка для артистов. В нем есть отличная возможность каждому участнику показать себя. Например, есть впечатляющий отдельный номер у официанта в ресторане, ведь его роль во время первой встречи очень важна. "Выход" бывшей девушки, еврейской бабушки, лучшего друга - тут есть, где развернуться. Кульминация мюзикла - сцена, в которой главная героиня говорит о своих страхах снова влюбиться в кого-нибудь. Для главного героя - звездный момент номер, в котором он окончательно и бесповоротно рвет с бывшей девушкой. Для всего этого нужна отменная актерская подготовка. Когда к нам привезли этот мюзикл, задали актерам задачу не из легких. Чуть ошибешься или не попадешь в ноту, наберешь лишний килограмм - зал близко, все видит и чувствует. Именно поэтому на главные роли пригласили звезд российских мюзиклов, таких как Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и других. Наши зрители их знают по участию в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах "Привидение", "Призрак Оперы", МАММА MIA!, CATS, "Красавица и Чудовище", "Бал вампиров", "Анна Каренина", "Монте-Кристо" и других постановках. Звезды - все составы - стараются изо всех сил соответствовать материалу. Ведь они прекрасно понимают, сколько всего от них зависит. Например, в каком настроении выйдут парочки и как захотят продолжить вечер. Так что, если через год, после того, как мюзикл будет идти у нас, компании-организаторы сделают вечер под названием "Семьи, появившиеся после мюзикла "Первое свидание", значит, все затеяли не зря.

Кстати

После премьеры уже появились и первые отзывы. Вот что, например, говорит Лариса Долина: "Чудесная музыка, прекрасно написанные диалоги, много невероятно смешных моментов! Некоторые слова, которые могли бы со сцены прозвучать весьма неожиданно и слишком современно, почему-то звучат к месту. Все происходящее так понятно каждому... помогает осознать, что всегда есть второй шанс, и что идеального ничего не бывает, а уж тем более - первого свидания".