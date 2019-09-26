В Москве появилось место для "Первого свидания"

На самом деле на мюзикл "Первое свидание" лучше приходить сразу после того, как познакомились в "Тиндере" или на других сайтах и приложениях для знакомств. Это, конечно, шутка. Но если появитесь в театре за час до начала, то успеете выпить шампанское и за легкими закусками начать разговор. От привычного фойе в МДМ осталась одна огромная люстра наверху. Все переделали в большой зал, "усыпанный" столиками для двоих. Если свидание у вас не первое, тоже не страшно. Пока вы смотрите новый мюзикл, перед вашим мысленным взором пронесутся все предыдущие отношения. И как же приятно будет узнать, что многое в них испытали не вы один (одна).
А на тот случай, если вы придете в театр в одиночку - всегда есть шанс, что за ваш столик подсядет… хотя бы артист нового мюзикла. Потому что весь он происходит в том же самом пространстве, где сидят зрители. Такая форма называется site-specific. И, думается, она сильно повлияла на то, что театральные компании "Фэнси Шоу" и "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева решили привезти эту бродвейскую постановку в Россию, и сделать ее местную версию. Но не только это. Например, издание Broadway World отозвалось о постановке "Жизненно, с юмором!". Какие еще аргументы нужны, чтобы привезти в Россию такой спектакль, который будет понятен всем.
Немного истории. Мировая премьера мюзикла "Первое свидание" состоялась в Сиэтле в 2012 году, а уже через полгода остроумная романтическая комедия появилась на Бродвее. История от сценариста сериала "Сплетница" Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера (авторы Disney) уже покорила Соединенные Штаты, Японию, Австралию, Великобританию, страны Латинской Америки и другие. Но везде этот спектакль ставили традиционно - на театральной сцене. А у нас - другое дело. И, если бы не существовало термина site-specific, можно было бы просто сказать, что мюзикл "интерактивный".
Сюжет постановки можно было уже понять из всего сказанного выше. Пара встречается на первом свидании в кафе. Кажется, что нет более не подходящих друг другу людей. Он - "ботан", она - "оторва", которой нравятся только плохие парни. Однако оба одиноки, а шансов встретить свою половинку все меньше.
… К нам скоро придет фильм Ноа Баумбаха "Брачная история". В нем - а это, несомненно, одна из лучших картин этого года - показано, как на двух любящих влияют люди, которые их окружают, а также - предрассудки, суеверия, обстоятельства… Все эти "демоны" любви. "Ангелы" и "Демоны" первых свиданий - вот что показано в бродвейском, а теперь уже российском мюзикле. Первое впечатление, поиск темы для разговора. "Спасительный звонок" - через 20 минут после начала встречи, чтобы был повод сбежать. Какие запретные темы и слова? Какую еду заказать? И, главное, кто должен оплатить счет?
Что в голове у парочки? Родственники, друзья, психотерапевты, с их советами и штампами. Целый ворох условностей. Мюзикл выигрышен тем, что все эти "картинки" оживают на сцене в отдельных номерах. "Первое свидание" - просто находка для артистов. В нем есть отличная возможность каждому участнику показать себя. Например, есть впечатляющий отдельный номер у официанта в ресторане, ведь его роль во время первой встречи очень важна. "Выход" бывшей девушки, еврейской бабушки, лучшего друга - тут есть, где развернуться. Кульминация мюзикла - сцена, в которой главная героиня говорит о своих страхах снова влюбиться в кого-нибудь. Для главного героя - звездный момент номер, в котором он окончательно и бесповоротно рвет с бывшей девушкой. Для всего этого нужна отменная актерская подготовка. Когда к нам привезли этот мюзикл, задали актерам задачу не из легких. Чуть ошибешься или не попадешь в ноту, наберешь лишний килограмм - зал близко, все видит и чувствует. Именно поэтому на главные роли пригласили звезд российских мюзиклов, таких как Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и других. Наши зрители их знают по участию в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах "Привидение", "Призрак Оперы", МАММА MIA!, CATS, "Красавица и Чудовище", "Бал вампиров", "Анна Каренина", "Монте-Кристо" и других постановках. Звезды - все составы - стараются изо всех сил соответствовать материалу. Ведь они прекрасно понимают, сколько всего от них зависит. Например, в каком настроении выйдут парочки и как захотят продолжить вечер. Так что, если через год, после того, как мюзикл будет идти у нас, компании-организаторы сделают вечер под названием "Семьи, появившиеся после мюзикла "Первое свидание", значит, все затеяли не зря.
После премьеры уже появились и первые отзывы. Вот что, например, говорит Лариса Долина: "Чудесная музыка, прекрасно написанные диалоги, много невероятно смешных моментов! Некоторые слова, которые могли бы со сцены прозвучать весьма неожиданно и слишком современно, почему-то звучат к месту. Все происходящее так понятно каждому... помогает осознать, что всегда есть второй шанс, и что идеального ничего не бывает, а уж тем более - первого свидания".