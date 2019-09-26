Между Китаем и СССР были разные периоды. От братания до военных конфликтов. В Москве решили показать подарки китайцев, которые накопились за столетие в Советском Союзе. Их получали, как правило, советские вожди. Больше всего - Иосиф Сталин.

Скульптура из слоновой кости "Саранча на кочане китайской капусты". Фото: Артем Локалов