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26 сентября 2019 г. 18:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Саранча для Сталина

В Москве показали подарки, которые китайцы дарили советским вождям
Между Китаем и СССР были разные периоды. От братания до военных конфликтов. В Москве решили показать подарки китайцев, которые накопились за столетие в Советском Союзе. Их получали, как правило, советские вожди. Больше всего - Иосиф Сталин.
Скульптура из слоновой кости "Саранча на кочане китайской капусты". Фото: Артем Локалов
Скульптура из слоновой кости "Саранча на кочане китайской капусты". Фото: Артем Локалов

Но, возможно, самый удивительный экспонат - деревянный портсигар, который сделали для управляющего Китайско-Восточной железной дорогой арестованные советские граждане из концлагеря Сун-Пу в 1929 году. Это главное напоминание: где вожди - там концлагеря.

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