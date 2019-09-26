Между Китаем и СССР были разные периоды. От братания до военных конфликтов. В Москве решили показать подарки китайцев, которые накопились за столетие в Советском Союзе. Их получали, как правило, советские вожди. Больше всего - Иосиф Сталин.
Скульптура из слоновой кости "Саранча на кочане китайской капусты". Фото: Артем Локалов
Но, возможно, самый удивительный экспонат - деревянный портсигар, который сделали для управляющего Китайско-Восточной железной дорогой арестованные советские граждане из концлагеря Сун-Пу в 1929 году. Это главное напоминание: где вожди - там концлагеря.