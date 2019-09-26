Еще до начала этого осеннего чемпионата охватывает совсем не светлая грусть. Мы снова предстанем на легкоатлетическом празднике с убогой надписью о нейтральном статусе на форме. Ни флага, ни герба, ни радостного предчувствия гимна.

В Дохе мы будем особо переживать за двукратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене. Фото: РИА Новости

Признаться, иного и ждать было нечего.

Вновь избранный президент ИААФ англичанин Себастьян Коэ не мыслит участия сборной России в любых международных соревнованиях под своим флагом. Наше присутствие ограничивается 29 спортсменами, прошедшими ИААФовские чистилища.

Самое неприятное: в ИААФ нет ни единого официального лица, способного и имеющего право за нас заступиться. Ведь Всероссийскую федерацию легкой атлетик вновь не восстановили в правах. А раз так, то ни один, подчеркиваю, ни единый российский представитель не имел права выставить свою кандидатуру в руководящие органы ИААФ.

Обычно такого нет и не было ни в международной спортивной федерации, но, как видите, случилось.

Картина парадоксальная, но лорда Коэ вполне устраивающая. Нас топчут, бьют, лишают прав, а выступить против этого некому. Экзекуция берет начало с 2015-го. И продлится еще четыре года. До тех пор мы беззащитны, скованны в собственных возможностях, не можем произнести и слова в свое оправдание.

Остается только посочувствовать 29 россиянам, выполнившим нормативы, прошедшим многочисленные и придирчивые допинг-проверки и попавшим в жутчайшую жару.

Но хоть с этой напастью справиться полегче. Везде установлены кондиционеры, сбивающие 40-градусную температуру до приемлемой: и на легкоатлетическом ядре, и в раздевалках, и даже, что раньше было абсолютно невиданно, на трибунах. Важно проскочить несколько метров от автобуса с кондиционером до входа на стадион, где дует легкий искусственный ветерок.

На прошлом чемпионате мира в Великобритании наши завоевали шесть медалей. Было бы неплохо, если бы такой же результат был показан и в Катаре

Сложно предугадать, что ждет нас в Дохе. Единственный твердый претендент на медаль - это двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Вообще, прыжки в высоту остались редкой дисциплиной, сохранившейся в нашем некогда огромном и победном легкоатлетическом багаже. И даже относительные новички - прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк смогут претендовать на пьедестал.

Не стоит забывать и о прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой, прыгуньях в длину Дарье Клишиной и Елене Соколовой. Вот, пожалуй, и все возможные претендентки на медали в самых интересных для нас дисциплинах. Ну и, конечно, Сергей Шубенков, с неизбежной аккуратностью и безумной скоростью пробегающий свои коронные 110 метров с барьерами.

Напомню, что на прошлом чемпионате мира в Великобритании, где мы выступали как бы инкогнито, наши завоевали шесть медалей. Было бы неплохо, если бы такой же результат был показан и в Катаре, куда в среду прибыла первая часть нашей команды.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики признаются, что около 17 тысяч российских легкоатлетов оказались словно бы выброшенными из большой игры из-за решений ИААФ не допускать нас на официальные международные турниры.

Какие там 17 тысяч! Откуда столько оптимизма? Да почти все многотысячное легкоатлетическое поколение было начисто вычеркнуто из спортивной жизни. Четыре года в среднем продолжается то самое плодотворное время, когда спортсмен, не только легкоатлет, имеет шанс попасть на Олимпиаду. Дальше - как повезет.

Увы, внутренние состязания не смогли ни в коей мере заменить опыта международных стартов. Отсюда и небывалый отток желающих заняться легкой атлетикой. Какая королева спорта... Наша легкая атлетика в разрухе, в забытье, в полном и долгосрочном простое. К сожалению, в отсутствие конкуренции с лучшими иностранными спортсменами не выросло по существу ни единой собственной звездочки. Мало кто добрался хотя бы не до высокого, а просто среднего международного уровня. Неужели так будет продолжаться и дальше, и на играх в Токио в 2020-м мы снова, как и на прошлых Играх, увидим в секторе лишь одну прыгунью в длину Дарью Клишину, живущую в последние годы в США и потому получающую доступ, правда, тоже ограниченный нейтральным статусом, к соревнованиям?

Все же хочется надеяться на чудо. Ясно, что все будет не так, как в сказках "1001 ночи", но может быть, удача все же улыбнется? Любой успех нашей команды воспримем гордыми аплодисментами, а если найдутся победители, то гимн страны исполним в их честь громко и сами. Слава богу, хоть в этом, на нас, болельщиков, никакие запреты ИААФ не распространяются.