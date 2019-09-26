В почте Mail.ru и голосовом помощнике Маруся появилась темная тема

Mail.ru добавила темную тему в почту и в интерфейс голосового ассистента Маруся. Такое оформление уменьшает нагрузку на зрение и дольше сохраняет заряд батареи на мобильных устройствах: экономия энергии достигает 30 процентов, отмечают в компании.

Установить тему можно в настройках десктопной почты и в мобильных приложениях для iOS и Android. Темное оформление Маруси также активируется в разделе с параметрами сервиса. На устройствах от Apple, где установлена 13 версия операционной системы, темную тему можно активировать в настройках смартфона. Интерфейсы почтового приложения и голосового помощника полностью адаптированы под темное оформление новой версии ОС.

"Больше 60 процентов пользователей ежедневно заходят в свои электронные почтовые ящики с мобильных устройств. Мы приняли решение запустить темную тему оформления, чтобы сделать интерфейс комфортным в любых условиях и продлить срок работы смартфонов на одном заряде", - отметил директор по продукту почты Mail.ru Иван Мыздриков.