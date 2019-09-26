Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота

Несметные богатства, как в известной сказке "Али-Баба и сорок разбойников", обнаружены в ходе обыска в доме бывшего высокопоставленного чиновника, сообщает местное издание powerapple.com.

Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.

Кроме того, бывший мэр города Ганьчжоу - 57-летний Чжан Ци - оказался обладателем нескольких роскошных домов площадью более тысячи квадратных метров. Чиновник, которому, наверное, позавидовал бы сам Билл Гейтс, поставил мировой коррупционный рекорд и так и не смог объяснить следователям происхождение незаконно нажитых "непосильным трудом" средств. По оценкам экспертов, найденного в доме хватило бы на то, чтобы спасти две Греции от дефолта.

Согласно другому сообщению, подвал дома Чжан Ци был повсюду заполнен деньгами. Количество наличных (а были разные валюты - доллар США, евро и юань) исчислялось сотнями килограмм. Золото, деньги, а также около 200 килограммов нефрита Хетан, жадеита, мелкого нефритового камня, антикварной каллиграфии и предметов живописи были вывезены с помощью нескольких военных грузовиков. За содеянное мужчине грозит смертная казнь.

По информации издания, Чжан Ци, член провинциального комитета Хайнаня коммунистической партии Китая и комитета муниципальной партии Хайкоу, подозревался в серьезных нарушениях закона и был арестован по делу о коррупции 6 сентября. Как отмечает газета Haikou Daily, еще 5 сентября Чжан Ци присутствовал на конференции талантов провинции Хайнань, проходившей в местном Народном зале.

Согласно официальным данным, Чжан Ци является уроженцем уезда Шоу провинции Аньхой. Он быстро продвигался по карьерной лестнице, занимал должность заместителя секретаря муниципального комитета Саньи провинции Хайнань, заместителя мэра, директора провинциального бюро туризма и мэра города Чжанчжоу. В октябре 2014 года он стал членом Постоянного комитета Хайнаня и секретарем муниципального комитета Саньи, а в ноябре 2016 года - провинциального комитета Хайнаня.

С тех пор, как глава КНР Си Цзиньпинь вступил в должность и объявил беспощадную борьбу с коррупцией, не менее 254 высокопоставленных чиновников были отстранены от должности в Китае. Речь идет о коррумпированных представителях власти, от деревенских чиновников до боссов национального уровня, в том числе заместителя мэра провинции Шаньси Лулян Чжан Чжуншэн, которого подозревают в незаконном присвоении 1,04 миллиарда юаней. А издание New Beijing News, ссылаясь на источник, близкий к прокуратуре провинции Шаньси, написало, что Чжан Чжуншэн присвоил более 2,5 миллиарда юаней.