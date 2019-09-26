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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Шанхае появился центр многоязычного дублирования фильмов

Медиакорпорация Китая открыла в Шанхае первую региональную штаб-квартиру и Центр многоязычного дублирования фильмов и сериалов. В церемонии открытия приняли участие член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома города Шанхай Ли Цян, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и замсекретаря парткома Шанхая и мэр города Ин Юн, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании, отправленном по случаю 60-летия со дня основания Центрального ТВ Китая и отечественного телевидения, высоко оценил достижения Медиакорпорации Китая, призвал работников телевидения стремиться к созданию мировых первоклассных медиа. За прошлый год был достигнут ряд новых успехов. Открытие региональной штаб-квартиры - регионального офиса в дельте реки Янцзы и Шанхае, по словам Шэнь Хайсюна, стало одним из конкретных шагов для реализации приказа генсекретаря ЦК КПК.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Штаб-квартира расположена в районе "Порта международных СМИ" на берегу реки Хуанпу в районе Сюйхуэй. Общая площадь офиса - около 265 тысяч квадратных метров. Это офисные здания высшего класса площадью 100 тысяч квадратных метров, павильоны культурного назначения площадью 23 тысячи квадратных метров и здания коммерческого назначения площадью 50 тысяч квадратных метров.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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