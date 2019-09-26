В Шанхае появился центр многоязычного дублирования фильмов

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании, отправленном по случаю 60-летия со дня основания Центрального ТВ Китая и отечественного телевидения, высоко оценил достижения Медиакорпорации Китая, призвал работников телевидения стремиться к созданию мировых первоклассных медиа. За прошлый год был достигнут ряд новых успехов. Открытие региональной штаб-квартиры - регионального офиса в дельте реки Янцзы и Шанхае, по словам Шэнь Хайсюна, стало одним из конкретных шагов для реализации приказа генсекретаря ЦК КПК.

Штаб-квартира расположена в районе "Порта международных СМИ" на берегу реки Хуанпу в районе Сюйхуэй. Общая площадь офиса - около 265 тысяч квадратных метров. Это офисные здания высшего класса площадью 100 тысяч квадратных метров, павильоны культурного назначения площадью 23 тысячи квадратных метров и здания коммерческого назначения площадью 50 тысяч квадратных метров.