В США число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 12

В четверг официальные представители здравоохранения США сообщили о 805 подтвержденных и вероятных случаях заболевания и 12 смертельных исходах в связи с загадочной респираторной болезнью, связанной с вейпингом (курением электронных сигарет), сообщает Reuters.

Еще на минувшей неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о 530 заболеваниях и семи смертельных случаях из-за тяжелых заболеваний легких.

Представители министерства здравоохранения США расследуют эти заболевания, но не связывают их с какими-либо конкретными электронными сигаретами.

По данным CDC, по состоянию на 24 сентября подтвержденные случаи смерти были зарегистрированы в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Миннесоте, Миссисипи, Миссури и Орегоне.

Палата представителей конгресса начала публичные слушания о болезни на этой неделе, в то время как Массачусетс ввел четырехмесячный запрет на продажу всех продуктов вейпинга, включая те, которые используются для табака и марихуаны, что является законным в штате.

Эксперты, однако, указали на то, что в качестве возможной причины этих заболеваний могут быть вапельные масла, содержащие ингредиент тетрагидроканнабинол (ТГК) или ацетат витамина Е.

Конгрессмены также также побудили ведущего производителя электронных сигарет приостановить всю рекламу своей продукции в Соединенных Штатах

Чиновники здравоохранения рекомендовали потребителям отказаться от вейпинга и призвали тех, кто продолжает использовать электронные сигареты, избегать покупки таких продуктов на улице.