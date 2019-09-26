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26.09.2019 16:11
Рубрика: В мире

В США пара удочерила девочку с Украины, которая оказалась взрослым карликом

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычную историю одной семьи рассматривает сейчас американский суд. Началась она в 2010 году, когда Майкл и Кристина Барнетт удочерили Наталью Грейс, думая, что ей было на тот момент шесть лет. Однако впоследствии, как рассказывает приемная мать, выяснилось, что на самом деле это была уже взрослая женщина, к тому же страдающая психическим расстройством.

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Девять лет назад пара, жившая тогда в штате Индиана, несмотря на то, что уже имела трех собственных детей, решила удочерить девочку с Украины (ее в США привезла другая семья, но затем отказалась от нее, в итоге ребенок оказался в детском доме). Вскоре после оформления этой процедуры Кристина Барнетт стала замечать странное поведение Натальи. Как теперь рассказывает женщина различными СМИ, девочка отличалась большим словарным запасом, характерным для взрослого. Но больше всего пару напугали ее угрозы и попытки убить их (им пришлось спрятать все острые предметы). В конце концов, семья обратилась к специалистам, один из которых выяснил, что Наталья уже не ребенок, а взрослая девушка (родившаяся в 1989 году), страдающая врожденной спондилоэпифизарной дисплазией (нарушением развития костей, карликовостью), а также психическим расстройством.

На основе этой справки Барнетты добились изменения в документах возраста Натальи (с 11 лет на 22 года), а спустя некоторое время сняли ей квартиру, помогли получить номер социального страхования, дали купоны на покупку еды, а сами уехали в Канаду, чтобы помочь родному сыну с образованием. Девушка прожила в том месте несколько месяцев, пока ее не выгнали за неуплату. Как стало потом известно Барнеттам, она нашла новую семью.

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А спустя несколько лет вернувшуюся в Индиану пару арестовали - за то, что бросили ребенка. Оказывается, Наталья заявила на них в полицию. И сейчас дело рассматривается в суде.

СМИ тут же припомнили психологический триллер "Дитя тьмы" ("Сиротка") 2009 года, основанный на реальных событиях и рассказывающий историю Барборы Скрловы (в фильме - Эстер) - взрослой женщины, похожей на 13-летнего подростка и страдавшей психическим расстройством.

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