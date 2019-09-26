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Рубрика: В мире

Видео: Мадуро прогулялся по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой в среду вечером прогулялся по центру Москвы. Пару сопровождали члены венесуэльской делегации. "Красная площадь, 3 градуса. Приветствую венесуэльцев. Другой мир возможен, мир без империй, мир братства", - такой комментарий звучит в видеоролике, опубликованном в Twitter. Политик также обращает внимание на договоренности, достигнутые во время переговоров с президентом РФ.

Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом

По словам Мадуро, стороны ратифицировали стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. "Спасибо России, спасибо президенту Путину", - сказал глава Боливарианской Республики.

Напомним, встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро состоялась в Кремле в среду. Заокеанский гость подарил коллеге копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара. "В знак благодарности за поддержку Венесуэлы и уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов", - сказал Мадуро.

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