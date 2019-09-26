Видео: Мадуро прогулялся по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой в среду вечером прогулялся по центру Москвы. Пару сопровождали члены венесуэльской делегации. "Красная площадь, 3 градуса. Приветствую венесуэльцев. Другой мир возможен, мир без империй, мир братства", - такой комментарий звучит в видеоролике, опубликованном в Twitter. Политик также обращает внимание на договоренности, достигнутые во время переговоров с президентом РФ.
По словам Мадуро, стороны ратифицировали стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. "Спасибо России, спасибо президенту Путину", - сказал глава Боливарианской Республики.
Напомним, встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро состоялась в Кремле в среду. Заокеанский гость подарил коллеге копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара. "В знак благодарности за поддержку Венесуэлы и уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов", - сказал Мадуро.
Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019