Видео: Мадуро прогулялся по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой в среду вечером прогулялся по центру Москвы. Пару сопровождали члены венесуэльской делегации. "Красная площадь, 3 градуса. Приветствую венесуэльцев. Другой мир возможен, мир без империй, мир братства", - такой комментарий звучит в видеоролике, опубликованном в Twitter. Политик также обращает внимание на договоренности, достигнутые во время переговоров с президентом РФ.

По словам Мадуро, стороны ратифицировали стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. "Спасибо России, спасибо президенту Путину", - сказал глава Боливарианской Республики.

Напомним, встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро состоялась в Кремле в среду. Заокеанский гость подарил коллеге копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара. "В знак благодарности за поддержку Венесуэлы и уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов", - сказал Мадуро.