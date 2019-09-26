Власти Италии эвакуировали туристов с Монблана из-за угрозы схода ледника

Итальянские власти эвакуировали в среду туристов из шале на склонах Монблана, а также перекрыли все дороги из-за угрозы частичного схода ледника.

По данным The Guardian, 250 тысяч кубометров льда могут отколоться от ледника Планпинье на вершине массива Гранд-Жорас. Специалисты отмечают, что сейчас масса льда сползает со скоростью 50-60 сантиметров в сутки.

У подножия Монблана расположен город Курмайер. Местные власти утверждают, что сход ледника не представляет опасности для горожан, пишет "Интерфакс".