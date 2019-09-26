Володин призвал кабмин решить вопрос с жильем для сирот

Необходимо решить проблему обеспечения жильем детей-сирот в регионах. Кабмин и Госдума должны найти путь вместе, не откладывая вопрос в долгий ящик, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заявление на эту тему председатель Госдумы сделал в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Обращаясь к первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову, Володин напомнил об актуальности жилищной темы.

Он напомнил, что практически во всех регионах есть "большое количество судебных решений, стоимость которых - десятки миллиардов, по обеспечению жильем детей-сирот".

Регионы не решат эту проблему самостоятельно, констатировал глава нижней палаты.

Ответ на данный вопрос "откладывать вновь в долгий ящик нельзя, потому что это касается десятков тысяч детей-сирот", подчеркнул Вячеслав Володин.

- Давайте мы по таким вот сложным вопросам договоримся с Минфином, создадим рабочие группы и постараемся до рассмотрения бюджета на следующий год выйти с предложением, - обратился к коллегам спикер. Силуанову же он предложил "вместе взять на себя ответственность".

Глава Минфина ответил согласием: "Готовы в рамках этой рабочей группы выработать план".

Вячеслав Володин, кроме того, заявил о необходимости синхронизировать действия депутатов и правительства по изменению бюджетных законов.