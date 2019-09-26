Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе

Всероссийский театральный марафон в Северо-Кавказском федеральном округе. 28 сентября - 14 октября. Начало - в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева во Владикавказе.

28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский. Это будет седьмой регион на маршруте культурного марафона, который стартовал 18 января во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде, охватив все 85 субъектов Российской Федерации. Ключевой темой его проведения в СКФО станут национальные театры.

Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.В. Тхапсаева представит на своей сцене спектакль "Названные братья" режиссера Гиви Валиева по пьесе Георгия Хугаева. Одну из самых ярких постановок из своего репертуара, рассказывающую и о вечных ценностях - дружбе, верности, чести, любви, и о тяжелых испытаниях судьбы, через которые предстоит пройти одному человеку, чтобы сделать свой единственно правильный выбор в жизни.

Днем до спектакля на театральной площади готовят театрализованное представление с участием республиканских коллективов: Государственного академического ансамбля танца "Алан", конно-драматического театра "Нарты", детского ансамбля народного танца "Маленький джигит", танцевального коллектива республиканского колледжа культуры "Амонд", студентов факультета искусств СОГУ имени К.Л. Хетагурова, Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра.

Северо-осетинская публика и гости Владикавказа смогут познакомиться с выставками "Хроника театрального марафона", "Театр в зеркале ТАСС" и мобильной экспозицией Музея им. Бахрушина, посвященной истории театра.

Специалистов театральной сферы ждет спецпрограмма марафона для профессионалов - мастер-классы, и в их числе - с народным артистом России и Северной Осетии, ректором Театрального института им. Щукина Евгением Князевым и директором театрального музея им. А. Бахрушина Дмитрием Родионовым.

Кроме спектаклей, мобильной выставки об истории театров и творческих встреч с ведущими деятелями в каждом регионе в рамках марафона во всех федеральных округах на форумах Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" обсуждают проблемы театрального дела в России.

Так что в ближайшие дни на Северном Кавказе будут обмениваться театральным опытом, театральными впечатлениями и театральным символом - специально созданная народным художником России Андреем Ковальчуком статуэтка, аллегорически изображающая древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ, будет храниться здесь до 14 октября. А дальше ее по гастрольной эстафете передадут следующему участнику.