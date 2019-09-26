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Вышел трейлер комедии режиссера клипов "Ленинграда" "Давай разведемся!"

Новости
    26.09.2019, 11:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел первый трейлер комедии "Давай разведемся!" - дебюта в полном метре постановщицы клипов группировки, включая знаменитые "Лабутены" ("Экспонат") "Ленинград" Анны Пармас.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно синопсису, по центру веселенькой истории - погруженная в работу врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж Миша (Антон Филипенко, "Танки", "28 панфиловцев"). "Однако сильные женщины привыкли сражаться за свое счастье - "Маша начинает отчаянную борьбу за неверного Мишу", которого охмурила финтес-инструктор Оксана (Анна Рыцарева, "Екатерина", "Москва. Три вокзала").

При этом нужно признать, что "силы, конечно, неравны: Маше уже прилично за тридцать, а Оксане совсем немного после двадцати". Но, с другой-то стороны, за Машиной спиной - богатый жизненный опыт и двое малолетних детей. И этой экстремальной ситуации она готова использовать весь боевой арсенал, "включая потусторонние силы"… И тут, как водится, происходит внезапное отклонение от курса.

Лента уже получила приз зрительских симпатий на "Кинотавре". Хотя соотношение "лайков" к "дизлайкам" под роликом наводит нотки грусти, а пользователи выражают свое гневное возмущение царящим на экране уровнем пошлости.

В кино - с 21 ноября.

Трейлер художественного фильма "Давай разведемся!", содержащий не всегда печатные выражения, можно найти на YouTube.

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