Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк

Бывшая вокалистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс, покинувшая состав коллектива в 2016 году и со скандалом, подыскала себе работу в Большом Московском цирке. Об этом передает Агентство городских новостей "Москва".

Уточнено: Вокс будет выступать в спектакле "Эпицентр мира". Согласно информации из открытых источников - документа на сайте госзакупок, - "стоимость закупки у единственного поставщика на исполнение музыкальных произведений в цирковой программе" составила 1 220 780 рублей.

В свою очередь исполнитель обязуется "оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле "Эпицентр мира".

Всего договор предусматривает участие Алисы в 58 спектаклях, включая репетиции. Срок действия договора - по 31 августа текущего года.

Настоящая фамилия девушки - Кондратьева (а по мужу - Бурмистрова), ей тридцать лет. После школы поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), через год переехала в Москву, где поступила в ГИТИС. Далее вернулась в Санкт-Петербург и поступила в Университет культуры и искусств - на отделение эстрадно-джазового вокала.

Прошла прослушивание в "Ленинград" в 2012-м, после того, как Юлия Коган удалилась в декрет. После ухода из "Ленинграда" занялась сольной карьерой.

Пик славы - композиция группировки про "лабутены" ("Экспонат"), на которую был снят призовой клип - с актрисой Юлией Топольницкой в незабываемой главной роли. После проявившейся еще в трех видео коллектива. Включая "Кольщика" могучего Ильи Найшуллера.

Ранее мы писали, что Алиса прокомментировала развод своего предыдущего известного работодателя, Сергея Шнурова, весёленьким фото в стиле пинап.