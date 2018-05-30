Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова

Российская певица, бывшая вокалистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс, шумно покинувшая ее ряды и далее работающая сольно, не осталась в стороне от развода Шнурова и Матильды Мозговой.

Как заведено сейчас, заявление сделано посредством социальных сетей. В данном случае - Instagram Алисы. Где певица разместила веселенькое фото несколько фривольного оттенка и длинную к нему подпись.

Как заверила Вокс, уже несколько дней ее телефон "буквально разрывается от звонков различных телеканалов, периодических и интернет-изданий" - все они "как один" взалкали, чтобы Алиса Михайловна спешно прокомментировала "сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России".

И у Алисы на это есть "статистически подкрепленный" ответ: "На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего, инициатором развода становится женщина", - знает Алиса (авторская пунктуация сохранена).

Она напомнила, что сама развелась ещё 2,5 года назад и "тоже стала инициатором развода". "И не жалею", - сообщает Вокс, похоже, намекая, что стало бедой семьи Шнуровых. Но, как видим, без персонификаций.

Тридцатилетняя Вокс, настоящая фамилия которой Кондратьева, прошла прослушивание в "Ленинград" в 2010-м, после того, как Юлия Коган удалилась в декрет. Покинула Вокс группу в марте 2016-го. Что Шнуров воспринял довольно негативно.

Ранее мы писали, что в стороне не остались сама Матильда и шоумен Стас Барецкий, не исключивший версию супружеской измены.