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Бывшая солистка "Ленинграда" посочувствовала разводящемуся Шнурову

Новость 25.05.2018, 19:36 | Текст: Олег Усков

37-летняя российская певица и автор песен Юлия Коган, славная своим участием в составе группировки "Ленинград", лаконично прокомментировала сегодняшнее сообщение о разводе фронтмена коллектива Сергея Шнурова с третьей женой, Еленой (Матильдой) Мозговой.

"Сочувствую", - приводит слова Коган 360tv. Уточняя, что о разводе бывшего работодателя Юлия узнала именно от журналиста канала.

"Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли?", - заметила  Коган, глубокомысленно добавив, что "такими вещами обычно не шутят".

Фото: Depositphotos
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Ранее мы писали, что ситуацию вокруг личной жизни коллеги прокомментировал Стас Барецкий. Отметивший, что Матильда благотворно повлияла на Шнурова, в частности, умерив его алкогольные тяги.

Сергей Шнуров и Елена Мозговая познакомилась в 2006 году, в 2010-м стали жить вместе. Как рассказывал Сергей, на сверхпопулярную песню "Экспонат" его вдохновила именно Матильда. С приходом которой "Ленинград" стал тем, чем он стал".

Петербурженка Юлия Коган, с подросткового возраста занимавшаяся классическим вокалом, с 2007 по 2008 и с 2010 по 2013 год была бэк- и ведущей вокалисткой в группировке.

С 2013 года - в сольной карьере.

Замужем за фотографом Антом Бутом, есть дочь Елизавета.

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