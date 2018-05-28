Фото: Матильда прокомментировала свой развод с Сергеем Шнуровым

Елена "Матильда" Мозговая, третья - теперь уже также с приставкой "бывшая" - супруга музыканта и актера Сергея Шнурова, коротко прокомментировала развод. О котором - напомним - Сергей объявил через свой Instagram. Предложив публике уважать приватность фигурантов процесса и не лезть в их частную жизнь.

Комментарий Елены-Матильды тоже появился в социальных сетях.

Через пару часов после того, как Шнуров заявил, что они разводятся, Елена-Матильда разместила в Instagram фото с Ксений Собчак - с премьеры фильма последней. В первую очередь она поблагодарила подругу за полотно, далее остановившись на расставании с мужем - "под рубрикой" P.S.

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", - написала Мозговая.

Ниже последовали множественные комментарии. От "Шнур - беспредел" и заверений, что теперь Матильда себе получше найдет, до искренних сожалений и сетований, сообщающих, что Мозговая и Шнуров были "прекрасной парой" и "воплощением безудержной любви для многих".

Сергей и Елена провели в браке восемь лет. По свидетельству близких к пару, в том числе - шоумена Стаса Барецкого, Мозговая "хорошо повлияла" на бывшего супруга. В частности, купировав его тягу к спиртному. При этом и сам Шнуров признавался, что именно благодаря жене "Ленинград" стал тем, чем он стал".

Ранее развод Шнуровых прокомментировала бывшая вокалистка группировки "Ленинград" Юлия Коган.