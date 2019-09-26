Эксперимент по введению специального режима для самозанятых, возможно, будет расширен. Как заявил недавно заместитель министра финансов Илья Трунин, его можно было бы распространить на центры экономической активности - в первую очередь на "регионы-доноры и те субъекты Федерации, где находятся города-миллионники". Сейчас дотации не получают Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Калужская, Самарская, Свердловская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Всего же в России 16 городов-миллионников.

Ввести налог на самозанятых просят многие губернаторы бедных регионов. Этого категорически делать нельзя, считает глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, "этот механизм не должен стать инструментом получения дополнительных доходов", поскольку новый налоговый режим предназначен не для сбора дополнительных доходов, а для легализации теневого сектора.

Два месяца назад у минфина было иное намерение - с 2020 года распространить эксперимент на Дагестан, Чечню, Крым, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Алтай, то есть в основном на дотационные регионы. Пока что в нем участвуют Москва, Татарстан, Московская и Калужская области. Суть эксперимента (он стартовал в начале 2019 года) сводится к тому, что самозанятые с доходом не более 2,4 млн руб. в год освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость и обязаны платить лишь 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, 6 процентов - при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В записке минфина, направленной в июне на согласование в минэкономразвития, приводились данные Росстата, согласно которым в "сером" секторе сегодня трудятся 63,9 процента работников в Чечне, Дагестане (55), Ингушетии (49,2), Кабардино-Балкарии (41,3), Северной Осетии - Алании (37), Крыму (34,8), на Алтае (34), в Севастополе (32). Предлагалось также включить в эксперимент регионы Крайнего Севера и Забайкальский край (там число неформально занятых достигает 22,9 процента) и Республику Тыва (26,9). Со своей стороны Федеральная налоговая служба направила в минфин письмо о возможном распространении действия налога на профессиональную деятельность (НПД) на всю территорию России. По данным налоговиков, число зарегистрированных в России самозанятых с начала действия НПД уже превысило 114 тысяч человек. Среди наиболее распространенных видов деятельности - перевозка пассажиров, сдача жилья в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Специальный режим для самозанятых, возможно, будет введен в городах-миллионниках

По поручению Дмитрия Медведева сейчас изучается, можно ли НПД использовать гражданами стран СНГ. Премьер также распорядился освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей, если они зарегистрировались в системе. С просьбами о послаблениях для таксистов к главе правительства уже обратились топ-менеджеры нескольких компаний.

Однако таксисты, репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Потому что не чувствуют в этом особой необходимости для себя. Налоги они и так не платят, и налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и никакие бумаги из ФНС - этих бумаг никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу в дом. Единственный случай, когда такие бумаги могут потребоваться, - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника).

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, на неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. И с повышением пенсионного возраста число самозанятых будет только возрастать. Задача правительства, считает эксперт, - не побеждать самозанятых, а минимизировать неформальную экономику, создавая благоприятный предпринимательский климат.

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - примерно 8 миллионов человек. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени.

Новый налоговый режим предназначен не для сбора дополнительных доходов, а для легализации теневого сектора

Средний уровень безработицы, по данным Росстата, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают несоответствие между значительным числом уволенных и низким ростом безработицы. Они объясняют это постепенным перетеканием людей в теневую занятость, неподотчетную официальной статистике. Предоставить богатым регионам специальный режим для самозанятых - еще одна попытка вывести теневой сектор из тени.