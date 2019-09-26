Закон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить

Речь в законопроекте идет о ст. 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократные - более двух раз - нарушения при проведении митингов.

Если гражданин нарушил порядок проведения митинга, но это не привело к насилию (или угрозе его причинения), то его не следует лишать свободы, гласит законопроект, который внес депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Уголовно наказуемым он предлагает считать нарушение порядка проведения митинга, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.

Кроме того, уточняется, что речь идет о тех случаях, когда деяние совершено неоднократно: то есть, если данное лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП, более двух раз в течение 180 дней. В указанной статье говорится о наказании за нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В сопроводительных материалах к законопроекту особо подчеркивается, что лишать свободы нарушителей на митингах предлагается лишь в случае утраты мирного характера акции. Однако автор предлагает смягчить ответственность. А именно снизить максимальный срок лишения свободы с нынешних пяти лет до трех лет.

Нарушителям на митингах, которые обошлись без насилия, должны, как и сейчас, грозить штрафы, гласит законопроект. Однако менее значительные, чем сейчас.

Смягчение, по мнению Шаргунова, должно коснуться наказания за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций. По действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В законопроекте предлагается установить его в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.