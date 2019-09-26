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26.09.2019 15:24
Рубрика: Власть

Закон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается уточнить условия назначения наказания в виде лишения свободы тем, кто осужден за повторное нарушение порядка организации или проведения митингов. Также предлагается снизить штрафы.

Речь в законопроекте идет о ст. 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократные - более двух раз - нарушения при проведении митингов.

Если гражданин нарушил порядок проведения митинга, но это не привело к насилию (или угрозе его причинения), то его не следует лишать свободы, гласит законопроект, который внес депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Юрист: Каждый шаг на несанкционированной акции - нарушение статьи закона

Уголовно наказуемым он предлагает считать нарушение порядка проведения митинга, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.

Кроме того, уточняется, что речь идет о тех случаях, когда деяние совершено неоднократно: то есть, если данное лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП, более двух раз в течение 180 дней. В указанной статье говорится о наказании за нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В сопроводительных материалах к законопроекту особо подчеркивается, что лишать свободы нарушителей на митингах предлагается лишь в случае утраты мирного характера акции. Однако автор предлагает смягчить ответственность. А именно снизить максимальный срок лишения свободы с нынешних пяти лет до трех лет.

Нарушителям на митингах, которые обошлись без насилия, должны, как и сейчас, грозить штрафы, гласит законопроект. Однако менее значительные, чем сейчас.

Смягчение, по мнению Шаргунова, должно коснуться наказания за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций. По действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В законопроекте предлагается установить его в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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