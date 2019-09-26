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Жена перенесшего инсульт Валентина Гафта рассказала о его состоянии

Новости
    26.09.2019, 11:41
Текст:   Олег Усков

Актриса Ольга Остроумова, супруга ведущего актера московского театра "Современник", народного артиста СССР Валентина Иосифовича Гафта, госпитализированного с инсультом, заверила, что состояние любимого актера - хорошее.

В настоящее время Валентин Иосифович продолжает восстанавливаться после болезни.

"Потихоньку реабилитируется, все еще восстанавливается, потихоньку вверх идем, набираем сил", - сказала Ольга Михайловна в беседе с РИА Новости, добавив: "Все с ним хорошо".

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957-м окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры, с 1969 года - ведущий актер труппы "Современника".

Известен по фильмам "Чародеи", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово".

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