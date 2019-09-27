2 октября (среда) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Утилизация отходов: реформа института расширенной ответственности производителя", в которой примут участие:
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- Владимир Логинов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ;
- Денис Буцаев, генеральный директор компании "Российский экологический оператор".
На пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- как будет реализовываться реформирование системы управления отходами;
- кто и сколько должен будет платить за переработку отходов;
- выведение из "серой зоны" уклоняющихся от ответственности производителей