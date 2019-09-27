В круглом столе примут участие:
- Духанина Любовь Николаевна, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке;
- Фальковская Лариса Павловна, заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерство просвещения;
- Майоров Алексей Николаевич, заместитель руководителя Аппарата Комитета ГД по образованию и науке
- Володарский Амет Александрович, вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов (АсНООР), член Экспертного совета по общему и дополнительному образованию детей при Комитете ГД по образованию и науке
- представитель Роспотребнадзора.
В рамках круглого будут обсуждаться следующие вопросы:
•Права учеников и учителей в цифровой школе;
•Новые субъекты правовых отношений в учебном заведении 21 века;
•Презентация книги Л.Н.Духаниной "Учителя и ученики: права и обязанности".