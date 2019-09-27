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Рубрика: В мире

Более ста дельфинов выбросились на берег на западе Африки

Текст: Андрей Васильев

Во вторник на пляже на острове Боа-Виста из гряды островов Кабо-Верде у берегов Западной Африки было обнаружено около 200 дыноголовых дельфинов. Чиновникам, местным жителям и туристам удалось отправить некоторых из них обратно в море, но многие вернулись обратно.

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Выбросившиеся на берег дельфины погибли. С помощью бульдозеров было похоронено 136 мертвых дельфинов.

Власти островного государства ждут экспертов из Испании, которые помогут определить, почему дельфины выбросились на берег. Ветеринары из Университета Лас-Пальмас, расположенного на испанских Канарских островах, должны в ближайшие дни провести соответствующие тесты.

Фото: iStock
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BIOS Кабо-Верде, общественная экологическая ассоциация в бывшей португальской колонии, заявила на своей странице в Facebook в пятницу, что взяла пробы у 50 дельфинов, а еще четыре мертвые особи были помещены в морозильник в ожидании приезда испанских экспертов. Последний массовый выброс дельфинов на берег произошел в Новой Зеландии в феврале 2017 года. За два дня на берег выбросились в общей сложности около 600 черных дельфинов-гринд. Спасти удалось только 50 из них.

Принято считать, что чаще всего дельфины выбрасываются на берег в одиночку. Происходит этого, когда они теряют ориентацию или страдают от какого-либо заболевания, инфекции или раны. При этом ученым до сих пор не известны причины подобных массовых самоубийств морских млекопитающих. Как правило, они происходят с дельфинами, живущими вдали от берегов, а не у береговой линии. По другой версии, такие случаи происходят в случае массового панического страха у животных, например, из-за подводного землетрясения или военно-морских учений с применением глубинных бомб.

В мире Африка Кабо-Верде Общество Природа
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