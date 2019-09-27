Болельщик ЦСКА оштрафован за твит об игроке "Спартака"

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов по решению Перовского суда Москвы заплатит 20 тысяч рублей за публикацию в Twitter в адрес бразильского легионера "Спартака" Луиса Адриано.

Во время предсезонного турнира в Австрии летом этого года на поле произошла стычка между армейцем Кириллом Набабкиным и Луисом Адриано. В результате арбитр удалил армейца, а игрок другой команды продолжил матч. Андрей Малосолов, хорошо известный в фанатской среде и являющийся журналистом, написал пост в Twitter, в котором назвал бразильца "обезьяной".

"Спартак" подал в прокуратуру на Малосолова и потребовал применить к нему наказание по административной статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В результате суд постановил оштрафовать Малосолова на 20 тысяч рублей.

"Суд постановил: признать Малосолова виновным в совершении преступления. Суд назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей", - передает РИА Новости слова судьи Татьяны Журавлевой.

Малосолов позже заявил, что обжалует это решение.