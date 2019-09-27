Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое

Россияне стали чаще сортировать и утилизировать бытовые отходы. За четыре года с 13% до 35% выросла доля россиян, грамотно утилизирующих бытовые отходы, показало исследование Аналитического центра НАФИ.

С 2015 года выросло число россиян, которые сдавали макулатуру (с 2% до 10%), ввели раздельный сбор мусора дома (с 4% до 14%), утилизировали батарейки, аккумуляторы, сберегающие лампочки (с 2% до 12%). Сегодня каждый десятый опрошенный отдает на переработку пластиковую тару, 4% сдают стеклянную тару, 5% утилизируют бытовую технику.

По сравнению с прошлым годом выросло число россиян, знающих о наличии специальных мест для сбора неэкологичных видов отходов (30%, рост на 10 п.п.) и контейнеров для раздельного сбора мусора (43%, рост на 17 п.п.) в районе их проживания.

Чаще других экологичное поведение демонстрируют люди с высоким уровнем дохода, руководители любого уровня, жители столиц и городов-миллионников, россияне в возрасте от 45 до 59 лет.