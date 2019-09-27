Дешевые телевизоры Xiaomi поступили в продажу. Названы цены

Компания Xiaomi приступила к продажам на китайском рынке новых недорогих телевизоров серии Mi TV Pro, которые были представлены 24 сентября одновременно с инновационным и очень дорогим смартфоном Mi Mix Alpha.

В отличие от мобильного девайса, телевизоры имеют весьма бюджетный ценник. В линейке представлены три панели - с диагоналями 43, 55 и 65 дюймов. Все они поддерживают разрешение 4K, однако аппаратных мощностей у них, по уверению производителя, хватит и для обработки 8K-контента.

"Сердцем" новых Mi TV Pro стал чипсет Amlogic T972, работающий с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Телевизоры подключаются к домашнему Wi-Fi и работают на базе специальной версии Android 9.0 Pie.

В настоящее время Xiaomi принимает предзаказы на новинки. 32-дюймовая модель доступна по цене 1499 юаней (13500 рублей), 43-дюймовая - по цене 2399 юаней (21500 рублей), 65-дюймовую можно купить за 3399 юаней (30500 рублей). О международных продажах новинок пока информации нет, однако можно ожидать, что на российском рынке модели будут стоить на 10-15 процентов больше.