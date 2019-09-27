В Норвегии найден "дом мертвых" эпохи викингов

Археологи из музея Норвежского университета естественных и технических наук при проведении раскопок близ небольшого города Винье обнаружили небольшой древний мавзолей, который, предположительно, может оказаться погребальным домом викингов.

Как сообщает Life in Norway, находка была сделана в центральной части Норвегии. Руководитель раскопок археолог Раймонд Соваж назвал ее "очень редкой и интересной".

Исследователи раскопали остатки здания, построенного в характерном для эпохи викингов стиле. Его длина составляла пять метров, а ширина - три метра. Конструкция была деревянной, но очень прочной.

Стены были изготовлены из мощных досок. По углам их поддерживали деревянные столбы. Нашли археологи и несколько камней, из которых, вероятно, был выложен фундамент строения.

"Мы считаем, что это была усыпальница, - говорит Раймонд Соваж. - Этот дом был расположен в центре большого кургана".

По его словам, курганы для этого региона - не редкость. Известно, что здесь находилось поселение викингов. Впрочем, ранее при раскопках подобных погребальных домов тут не находили.

В данном случае находка тоже оказалась отчасти случайной. Археологов пригласили для обследования участка, на котором будет построена автотрасса. К слову, на поле рядом с Винье ранее были найдены следы захоронений викингов в погребальных лодках.

Исследователи считают, что мавзолей, возможно, имел такую же символическую ценность, как и эти лодки. Однако возникает вопрос: если суда символизировали путешествие в загробную жизнь, то что мог символизировать дом?

"Почему викинги выбирали дома для погребения одних умерших и лодки для других, неизвестно, - говорит Соваж. - Возможно, они построили дом для мертвого или мертвых, чтобы те могли остаться на ферме и защищать ее и семью".

В целом в Норвегии на текущий момент найдено около 15-ти погребальных сооружений эпохи викингов. Еще несколько подобных объектов было найдено в Швеции и Дании.

"Открытие этого мавзолея уже позволило получить новые сведения о погребальных ритуалах эпохи викингов, - рассказал Соваж. - Находка говорит о том, что в то время в погребальных обычаях было больше различий, чем мы думали. Некоторых людей, например, кремировали. Получается очень интересная картина, которая, как мы надеемся, поможет нам лучше понять быт викингов в Скандинавии".