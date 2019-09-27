Две украинские пограничницы убили новорожденную девочку

Две сотрудницы украинской Госпогранслужбы подозреваются в убийстве новорожденного ребенка.

Как сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований, одна из женщин родила ребенка 29 июля во дворе собственного дома в Львовской области. Она умышленно не стала перевязывать пуповину младенца, а затем ударила только появившуюся на свет девочку по голове. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, но еще оставался жив. Однако его собственная тетя, а одновременно сослуживица матери, заживо закопала новорожденную неподалеку от дома.

Обеим женщинам предъявили обвинение в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. Им грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время фигурантки уголовного дела находятся под стражей без права внесения залога.