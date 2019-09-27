Новости

На Дону ребенок лишился руки из-за ошибки врачей 10:30
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке 10:26
В Екатеринбурге пассажира рейса во Вьетнам задержали за дебош 10:22
В Крыму лжеперевозчик похитил из бюджета 17 миллионов рублей 10:15
Заммэра Москвы попросил горожан сообщать об отсутствии тепла в квартирах 10:10
Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Нурмагомедова на поединок 10:09
Хабаровск отметит День тигра по-своему 10:02
Внедорожник Chevrolet Niva получил бюджетную версию 10:01
Константин Чуйченко: "Амурский тигр" подарит приморскому селу детский сад 09:57
На юге Киргизии задержали граждан США с наркотиками 09:56
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин 09:48
В Японском море вновь задержаны браконьеры из КНДР 09:41
На Урале в частном доме нашли тела трех человек 09:35
Аксенов позвал крымчан в министры 09:29
МВФ назвал помехи для роста экономики Украины 09:28
Житель Барнаула получил 14 протоколов от полиции за ночь 09:28
В Башкирии на видео сняли покос травы в снегопад 09:16
Российский космический спутник встал на боевое дежурство 09:13
Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое 09:08
Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку 09:05
В России появится лазерный полигон 09:04
Медведев подписал ряд поручений в области здравоохранения 08:57
Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента 08:48
Прокуратура Камчатки проверила видео о запуске разрушенной котельной 08:48
В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили хештег из 150 кг баурсака 08:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 10:09
Рубрика: Спорт

Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Нурмагомедова на поединок

Текст: Максим Домчев

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Дейк вызвал на поединок обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Кайл Дейк дважды побеждал на чемпионатах мира по вольной борьбе в весовой категории 79 кг в 2018 и 2019 годах. Причем в нынешнем сезоне на стадии четвертьфинала он победил российского борца Гаджи Набиева - 5:1, в итоге завоевавшего бронзовую медаль. Годом ранее он в поединке за выход в финал не оставил никаких шансов другому российскому спортсмену Ахмеду Гаджимагомедову - 13:0.

Хабиб Нурмагомедов назвал вид спорта номер один, и это не ММА

И вот теперь американец реши вызвать на поединок чемпиона UFC. Впрочем, соперничать он собирается не по правилам ММА, а в привычной ему борьбе.

"Если Хабиб хочет побороться со мной, то я согласен! Слышал меня, Хабиб Нурмагомедов? Двай сделаем это", - приводит слова Дрейка Fight-library.

Уходить в смешанные единоборства американский борец не планирует. Он признался, что пока нацелен на олимпийское золото. И там его оппонентом вполне может стать побежденный им Набиев. "Это молодой и сильный борец, уверен, мы с ним встретимся еще не раз", - уверен американец.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов