Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Нурмагомедова на поединок

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Дейк вызвал на поединок обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Кайл Дейк дважды побеждал на чемпионатах мира по вольной борьбе в весовой категории 79 кг в 2018 и 2019 годах. Причем в нынешнем сезоне на стадии четвертьфинала он победил российского борца Гаджи Набиева - 5:1, в итоге завоевавшего бронзовую медаль. Годом ранее он в поединке за выход в финал не оставил никаких шансов другому российскому спортсмену Ахмеду Гаджимагомедову - 13:0.

И вот теперь американец реши вызвать на поединок чемпиона UFC. Впрочем, соперничать он собирается не по правилам ММА, а в привычной ему борьбе.

"Если Хабиб хочет побороться со мной, то я согласен! Слышал меня, Хабиб Нурмагомедов? Двай сделаем это", - приводит слова Дрейка Fight-library.

Уходить в смешанные единоборства американский борец не планирует. Он признался, что пока нацелен на олимпийское золото. И там его оппонентом вполне может стать побежденный им Набиев. "Это молодой и сильный борец, уверен, мы с ним встретимся еще не раз", - уверен американец.