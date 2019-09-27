Экс-президента Молдавии допросили по делу о хищении 1 млрд долларов

Бывшего главу Республики Молдова Петра Лучинского допросили по делу о выводе одного миллиарда долларов из банковской системы страны, в его доме прошел обыск. Об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Каталина Богонос.

По словам пресс-секретаря, обыску подвергся и служебный кабинет Лучинского, возглавлявшего Молдавию с 1996 по 2001 годы.

Как утверждает сам бывший президент, он не причастен к хищению средств. "Я не крал ни единого лея. Разберусь с этим в прокуратуре. Пусть они покажут мне документы, счета, куда все это шло", - заявил Лучинский телеканалу ТВ-8.

Напомним, что в 2015 году стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов Молдовы, вывели за ее пределы около миллиарда долларов. Чтобы компенсировать часть выведенных средств, имущества банков было выставлено на продажу, а сами предприятия ликвидированы. Для расследования произошедшего молдавский Национальный банк пригласил международную компанию Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В отчете организации по делу Петр Лучинский фигурирует как один из бенефициаров хищения.