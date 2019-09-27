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27.09.2019 15:32
Рубрика: Общество

Эксперимент показал, откуда на Землю попала жизнь

Текст: Денис Передельский
Фото: Hokkaido University Фото: Hokkaido University
Фото: Hokkaido University

Исследователи из Университета Хоккайдо (Япония) провели эксперимент, доказавший, что основные компоненты жизни могли возникнуть в гигантских газовых облаках, рассеянных между звездами.

Опубликованное в журнале Nature Communications исследование приближает нас к пониманию происхождения жизни на Земле. Краткая версия работы представлена на сайте университета.

Сообщается, что ученым впервые удалось обнаружить основные строительные блоки ДНК в моделируемой среде. В лаборатории были сымитированы условия межзвездных газовых облаков.

Фото: University of New South Wales in Australia
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Предыдущие теоретические исследования предполагали, что именно в таких облаках могут формироваться необходимые для создания жизни компоненты. Однако практических доказательств этого не было.

Команда во главе с Ясухиро Оба проводила свои эксперименты в сверхвысоковакуумной реакционной камере. Туда непрерывно при температуре минус 263 градуса по Цельсию подавалась газообразная смесь, состоявшая из воды, монооксида углерода, аммиака и метанола. Тем самым был создан аналог космической пыли.

Ученые также использовали две дейтериевые газоразрядные лампы. Они были прикреплены к камере и подавали внутрь вакуумный ультрафиолетовый свет. Именно он запустил химические реакции, в результате которых на поверхности "космической пыли" появилась ледяная корка.

Затем ее проанализировали при помощи масс-спектрометра высокого разрешения и высокоэффективного жидкостного хроматографа. Это позволило обнаружить в ледяной корке нуклеиновые основания цитозина, урацила, тимина, аденина, ксантина и гипоксантина.

Кроме того, были обнаружены аминокислоты, которые являются строительными блоками белков, и несколько видов дипептида - димера аминокислоты. Ученые говорят, что ранее достигнуть подобного результата при проведении аналогичных экспериментов мешало только отсутствие необходимого оборудования.

Оно появилось лишь недавно. Благодаря ему ученые получили первые достоверные доказательства того, что жизнь на Землю могла быть принесена метеоритами, прошедшими сквозь межзвездные облака.

"Исследование показало, что воспроизведенные нами процессы могут привести к образованию молекулярных предшественников жизни, - говорит Ясухиро Оба. - Полученные результаты улучшат наше понимание ранних стадий химической эволюции в космосе".

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