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Facebook скроет количество лайков под постами

Текст:   Виктория Чернышева
27.09.2019,  
15:28
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Facebook запустят тестирование новинки - количество лайков будет видно только авторам постов. Остальные пользователи смогут видеть лишь то, что запись понравилась другим.

Первыми нововведение опробуют жители Австралии.

В июле точно такие же изменения были введены в Instagram для жителей семи стран - Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Канады, Японии, Италии и Ирландии.

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В Facebook уточнили, что цель новшества - попытка уменьшить эмоциональное давление на пользователей, чтобы они могли сосредоточиться на качестве контента и общении, а не думать о симпатиях других. В компании прежде провели консультации с экспертами в области психического здоровья.

Пока данные о том, как восприняли эксперимент пользователи Instagram, не были обнародованы. Впрочем, как уточняет BBC, нововведение вызвало негативную реакцию со стороны некоторых известных блогеров, которые заявили, что количество лайков является для них важной метрикой для ведения бизнеса.

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