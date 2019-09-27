ФИФА проверит, как пускают женщин на стадион в Иране

Делегация Международной федерации футбола (ФИФА) посетит Иран, где пройдет встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между местной национальной командой и сборной Камбоджи. Организация намерена проверить, как иранская сторона выполняет обещание допускать женщин на стадионы для просмотра футбольных матчей, сообщает Yahoo со ссылкой на AFP.

Проблема допуска женщин на футбол в Иране привлекла всеобщее внимание после смерти Сахар Ходаяри, которая пыталась свести счеты с жизнью после того, как узнала, что за посещение игры в Иране ее хотят лишить свободы.

В ФИФА заявили, что подобные ситуации недопустимы. После встречи представителей федерации с руководством иранского футбола президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о достигнутой договоренности.

Матч между сборными Ирана и Камбоджи состоится 10 октября в Тегеране.

"Я буду там 10 октября. Присутствие делегации важно, чтобы показать, что ФИФА вмешивается в ситуацию, которую осуждает", - сказал экс-футболист сборной Франции Юрий Джоркаефф, который посетит Иран в составе делегации международной федерации.