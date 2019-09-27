Французский суд запретил называть ребенка именем Джихад

Во Франции суд города Дижон запретил давать младенцу имя Джихад, посчитав, что оно может навредить ребенку, вызвав негативную реакцию общественности. Об этом заявил в пятницу дижонский прокурор Эрик Матэ.

"Суд не принимает это имя, потому что полагает, что оно может оказаться вредным для ребенка и создать ему проблемы", - цитирует прокурора агентство Франс Пресс.

Соответствующее решение суд принял в отношении годовалого ребенка, объяснив свой вердикт тем, что "в общественном мнении с учетом нынешнего террористического контекста" подобное имя будет вызывать неправильные ассоциации.

Однако без имени ребенка не оставили: суд решил поменять две буквы, и теперь малыш будет носить имя Джахид, что в переводе с арабского тоже значит "сила" и "смелость", однако не ассоциируется с войной. Отмечается, что именно так хотела поступить мать ребенка в случае, если суд не разрешит ей оставить первоначальный вариант.