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Google теперь можно все - поисковику исполнился 21 год

Текст:   Богдан Бобров
27.09.2019,  
15:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская компания Google отмечает день рождения в 21 раз. Согласно местному законодательству, в этом возрасте наступает полное совершеннолетие.

В честь этого события поисковик опубликовал на главной странице новый праздничный дудл - специальную веселую картинку.

Doodle. Фото: Google

На изображении показан типичный компьютер того времени, когда основатели Google - Сергей Брин и Ларри Пейдж, еще будучи студентами, опубликовали статью с труднопроизносимым названием "Анатомия крупномасштабной гипертекстовой поисковой системы в интернете". В ней описываются базовые принципы технологии, которой в будущем суждено стать всемирно известной.

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Стоит отметить, что поисковый гигант отмечает годовщину в разные дни. Например, в прошлом году это было 26 сентября, а в 2004 и 2003 праздничными датами были выбраны 7 и 8 сентября соответственно.

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