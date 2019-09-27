Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации и оштрафовать

Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ установила, что немецкая медиакомпания Deutsche Welle действительно нарушила законодательство РФ. Это подтвердила лингвистическая экспертиза. В Госдуме инициируют процесс лишения аккредитации компании в РФ. Ее могут признать нежелательной в стране, а также оштрафовать.

Комиссия с помощью экспертов изучила публикации Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве. На заседании в ГД были представлены выводы экспертов. Как подчеркнул председатель комиссии Василий Пискарев, речь идет именно о независимых специалистах, "которые ни с чем не связаны: ни с политикой, ни с партиями, которые живут своей жизнью и ведут экспертную деятельность как раз в этой области".

Лингвисты, в частности, отметили, что в призыве "Москва, выходи!" явно содержится побуждение - с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения.

Кроме того, никаких признаков цитирования: кавычек, ссылок на автора, пунктуационного оформления реплик данный материал не содержит. Отметим, что руководство "Немецкой волны" представило объяснения в прессе как раз о том, что в публикации были всего лишь процитированы реплики организаторов акций.

Также в публикации эксперты обнаружили информацию, которая помогает точнее понять призыв и способствует усилению его воздействия. Характерно и то, что практически все авторы комментариев к сообщению Deutsche Welle восприняли помещенную в заголовок фразу как призыв к выходу Москвы для продолжения протестных акций.

До этого депутаты консультировались с представителями ЦИК РФ, Роскомнадзора и МИД РФ. По итогом нынешнего заседания комиссия Госдумы приняла решение направить материалы по нарушению законодательства со стороны "Немецкой волны" в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, Минюст, а также в МИД. В число материалов входит и папка с экспертизами.

- Для нас важно, чтобы наказание было неотвратимым, - заявил Пискарев.

Госдума попросит Минюст включить Deutsche Welle в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента. Все признаки налицо, подчеркнул парламентарий.

- Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемы из бюджета Федеративной республики Германия, - заявил глава комиссии журналистам.

Кроме того, он считает, что в деятельности Deutsche Welle есть признаки оправдания экстремизма. Речь идет об истории с блогером, который призывал похищать детей сотрудников правоохранительных органов. Этот гражданин осужден, и его призывы определены как преступление. Однако медиакомпания его таковым в своих публикациях не представляет, продолжая называть просто "оппозиционером", отметил парламентарий.

Ответов от Роскомнадзора, Минюста и Генпрокуратуры депутаты ждут в течение 30 дней - такой срок полагается по закону.

Комиссия также рассчитывает на приостановку или прекращение аккредитации компании. Для этого депутаты намерены передать материалы в МИД РФ

Кроме "Немецкой волны", предстоит проверить еще ряд СМИ на нарушение законодательства РФ.

- В работе остаются материалы в отношении таких медиаресурсов, как "Настоящее время" (Current Time), "Медуза", Русская служба BBC, МБХ Медиа, "Голос Америки", Facebook и Google, - сообщил Пискарев. - И еще "Радио свобода" упоминалась в качестве того ресурса, который мы должны в своей работе проверить на нарушение российского законодательства.

Facebook и Google депутаты ранее пригласили на заседание, но представители компаний не явились.

Что касается Facebook, то народные избранники разочаровались в идее найти "концы" в России. Комиссия Госдумы направит свои вопросы главе компании Марку Цукербергу. Спросят о том, почему прямо в день голосования компания давала площадку для незаконной политической агитации.

Кроме того, комиссия Госдумы инициирует большие парламентские слушания по проблеме вмешательства в суверенные дела государств. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

- Без этого сегодня донести до мирового сообщества весь беспредел, который происходит вокруг истории вмешательства, невозможно, - сказал парламентарий. - Мы хотим пригласить туда США, и Францию, и страны Ближнего Востока.

Он считает, что должны быть все - и обвиняемые во вмешательстве, и те, кто обвиняет.

- Мы, Государственная дума в лице комиссии, не боимся ни разговора, ни ответов на прямые вопросы, - подчеркнул Шхагошев. - Мы предоставляем максимум фактуры. А США просто делают заявления о том, что РФ вмешивается.

Депутаты также собираются продвигать российскую позицию на международных площадках.

- Если мы пойдем по этому пути, есть шанс остановить этот вездеход США, который, не обращая внимания ни на какие факты, ни на какой анализ, делает свое дело. Однако есть факты, есть мониторинг. И комиссия на этот раз готова идти дальше, - заключил Шхагошев.

Члены комиссии работают в "связке" с сенаторами - взаимодействуют по всем вопросам с соответствующей комиссией, образованной в Совфеде.