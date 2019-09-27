Яндекс выпустил тест "Угадай страну по фотке"

Яндекс запустил игру для путешественников - участникам предлагается угадывать или узнавать страну по фотографии.

Соперником в состязании будет Алиса - виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта. Она также будет пытаться угадывать страну по фото.

Чтобы соревнование было честным, она не будет искать похожие объекты в интернете - вместо этого создатели натренировали помощника на тысячах других снимков из разных стран. Разработчики обещают, что Алиса будет впервые видеть фотографии из теста.

Пройти тест можно на сайте Яндекса.